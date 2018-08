’Amsterdams college laat miljarden liggen’

Vesteda is de grootste private investeerder in woningbouw in Nederland, en staat te springen om geld uit te geven in de hoofdstad. Daar is bovendien een groot tekort aan woningen, getuige ook de snel stijgende huizenprijzen. „Het geld is er, er zijn woningen nodig, en investeerders willen graag geld uitgeven, maar de stadsbesturen van Amsterdam en Utrecht weerhouden ons ervan om te investeren”, zegt Van der Baan.

Het nieuwe Amsterdamse college van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil flink meer bouwen dan de afgelopen jaren, maar dan vooral in de sociale en middenhuur. Vesteda kan jaarlijks miljarden aan investeringen aantrekken van onder meer pensioenfonds ABP, maar dat blijft volgens Van der Baan op de plank liggen.

In heel Nederland zou het ’onbenut investeringspotentieel’ oplopen tot tien miljard euro.