Crypto.com krijgt registratie voor Nederlandse markt na vertrek Binance

Dat bevestigt de woordvoerder van DNB. Crypto.com, in 2016 opgericht en sponsor van Formule-1, voetbalwedstrijden en de ArenA in Los Angeles, meldt op zijn site snel met de uitbreiding in Nederland te kunnen beginnen. Het claimt wereldwijd 50 miljoen klanten te hebben. Crypto.com wacht al langere tijd op een registratie. Het bedrijf is ook als Formule-1 sponsor zichtbaar in Nederland.

Ceo Kris Marszalek van Crypto.com noemt de DNB-registratie ’een mijlpaal’. Om toegang te krijgen tot de Nederlandse markt, waar volgens herhaald onderzoek zo’n twee miljoen mensen in cryptomunten zoals bitcoin zouden beleggen, moeten aanbieders aan strenge eisen voldoen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.

Matt Damon

Binance zag van deze registratieaanvraag af. Klanten kregen een maand de tijd om hun tegoeden weg te halen, het verwees honderdduizenden klanten door naar concurrent Coinmerce. Een groot aantal platforms hengelt met advertenties naar de gunst van klanten van Binance.

Crypto.com strikte acteur Matt Damon als boegbeeld voor advertentie en stelt ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Dubai en Australië te handelen. DNB verschaft volgens zijn registratielijst inmiddels aan 36 bedrijven toegang tot de Nederlandse markt waar ook BitPay, Bitstamp en Coinbase actief zijn.

Zonder registratie diensten aanbieden in Nederland loopt in de papieren. Op 18 juni 2022 kreeg Binance een boete van €3,3 miljoen van De Nederlandsche Bank. In januari dit jaar kreeg Coinbase een soortgelijke geldboete voor dezelfde overtreding.

’Streng’

Nederland is voor cryptoplatforms interessant. Volgens nieuwe Europese regels kunnen aanbieders van cryptodiensten na toestemming van DNB meteen in alle 27 aangesloten landen handelen. Omdat Nederland na de boetes voor Binance en Coinbase anders dan bijvoorbeeld Malta als streng te boek staat in de EU, geldt een registratie voor nieuwkomers hier als een gouden entreeticket om in heel Europa klanten aan zich te binden.