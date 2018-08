Cyberdieven stelen salaris

Volgens een woordvoerder van de helpdesk gaat het nu nog om „minder dan tien meldingen”, maar is dat slechts het topje van de ijsberg. „90 procent van de slachtoffers neemt nooit contact met ons op.”

Om aan het salaris van hun slachtoffer te komen, breken oplichters in in diens werk-mailbox. Vanuit daar sturen ze een mailtje naar de salarisadministratie van het bedrijf waar het slachtoffer werkt: of het loon vanaf deze maand op een nieuw rekeningnummer kan worden gestort, want de werknemer is zogenaamd van bank gewisseld.

De hr-afdeling doet wat er gevraagd wordt, en zo komt de salarisbetaling kinderlijk eenvoudig op de rekening van de criminelen terecht. Als het slachtoffer informeert waar zijn salaris blijft, krijgt hij te horen dat hij toch een nieuw rekeningnummer had.

Wie vermoedt dat zijn mail is gehackt, moet onmiddellijk zijn wachtwoorden aanpassen, adviseert de Fraudehelpdesk.