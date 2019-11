DNB-kantoor moet groener, kosten: honderden miljoenen

Het verhuizen van de goudvoorraad naar Haarlem en Zeist kostte ook al €200 miljoen. Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Met de verbouwing van het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam is een bedrag gemoeid van naar schatting 320 miljoen euro. Volgens DNB is het pand aan het Frederiksplein na vijftig jaar grondig toe aan een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden in de tweede helft van volgend jaar moeten beginnen.