Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw krijgt na 20 jaar schadevergoeding voor bewust meemaken operatie

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na een procedure van twintig jaar heeft een patiënt van de rechter alsnog een schadevergoeding gekregen voor een medische fout in Amphia Ziekenhuis in Breda. De vrouw werd niet voldoende verdoofd en maakte daarom haar operatie bewust mee. Daar hield zij naar eigen zeggen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) aan over.