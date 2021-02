AEX koerst af op kleine weekwinst

De AEX vergroot rond 16.15 uur de winst tot 0,8% stijging op 678,1 punten. In de afgelopen twee dagen verloor de beursgraadmeter meer dan 2%, maar in dit tempo sleept de AEX er net weekwinst uit. De AMX stijgt 1,1% naar 993,5 punten.

De Britse FTSE 100 staat 0,1% hoger. De Duitse DAX en Franse CAC 40 klimmen 0,5% respectievelijk 0,4%. Renault zakte in Parijs 4% op een ongekend kwartaalverlies van €8 miljard.

Marktonderzoeker Markit meldt een stijgende de industriële activiteit in Duitsland, voor de achtste maand op rij. En Franse fabrieken meldden de snelste groei sinds begin 2018.

New York naar winst

In New York noteren beurzen hoger na de verliezen van 0,4% tot 0,7% op donderdag. Analisten zien toenemend vertrouwen in het Amerikaans herstel. De bedrijfsactiviteiten in de private sector van de Verenigde Staten presteert boven verwachting, aangedreven door de dienstensector en productiebedrijven.

Minister Yellen (Financiën) meldde voortgang bij het ’uitvoeren’ van het grote steunpakket van $1900 miljard.

Beleggers lijken enigszins te bekomen van de recente stevige stijging van de obligatierentes wereldwijd, die vooral de waarderingen van technologieaandelen drukte. De vergoeding voor de beeldbepalende 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie komt vrijdagmiddag tot 1,329%, het hoogste punt in een jaar. Bankaandelen profiteren van de rentestijging.

,,Die opwaartse rentedruk komt vooral uit de Verenigde Staten. Beleggers rekenen alvast op het aantrekken van de inflatie in de tweede jaarhelft, bij fors economisch herstel naast grote begrotingstekorten”, zo duidt strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management.

Rentes

,,Maar het is onwaarschijnlijk dat die rentestijging nog forser zal oplopen, tot boven 2%. Met de huidige hoge schulden zullen centrale banken in het belang van economisch herstel - zeker in zuidelijke staten - die rente niet verder laten oplopen”, stelt hij.

,,De rentestijging is goed voor de banken, omdat ze uit het in- en uitlenen veel van hun inkomsten halen. Voor de rest van de economie is dit niet goed”, aldus Juvyns, die positief blijft over technologie-aandelen, gezondheidszorg en bedrijven die meer duurzaamheid omarmen.

"Financials op de beurs zijn bezig met een inhaalslag"

,,Vooral financials op de beurs zijn bezig met een inhaalslag”, ziet ook handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro ODDO-Bhf. ,,Technologiefondsen reageren op de betere cijfers van sectorgenoot Applied Materials in New York van donderdag.” Veel brokers en analisten hebben de ogen wat van de aandelen af; ze zijn op virtuele roadshows, zegt hij.

Rein Schutte van Noesis Capital wijst ook op technisch herstel, na twee dagen van verliezen voor het Damrak.

Ook de ontwikkelingen rond het coronavirus deden beleggers besluiten een stukje winst te nemen na de prachtige opmars in de afgelopen maanden. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwste coronavariant die op een zorgwekkende manier is gemuteerd, inmiddels is aangetroffen in veertien landen.

Het Britse pond is naar het hoogste punt in drie jaar gegaan bij $1,40.

De olieprijs zakt 2%. De markt verwacht dat sancties van de VS tegen olieleverancier Iran beperkt worden.

ASMI in trek

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat ASMI met een winst van 3,6% aan kop. Daarmee herstelt de toeleverancier aan de chipsector deels van de klappen in de afgelopen twee dagen. De in de AEX zwaarwegende branchegenoot ASML wint 2,5%.

Geholpen door de opmars van de obligatierentes staan de financiële instellingen bovenin. Aegon, NN Group, ING en ABN Amro winnen respectievelijk 3,9%, 3%, 3,5% en 3%.

Betalingsverwerker Adyen wint 1,4%.

Galapagos staat met een verlies van 1,2% onderaan achter data-analist Relx (-1,4%). Het biotechnologiebedrijf gaat zijn ontwikkelingspijplijn tegen het licht houden, na enkele stevige dompers.

Voedings- en wasmiddelenproducent Unilever geeft 0,6% prijs.

Fugro onderuit

Bij de middelgrote fondsen gaat de toeleverancier aan de chipsector Besi met een plus van 4,9% aan kop. Niet zozeer zijn kwartaalcijfers als wel zijn prognose voor het eerste kwartaal valt goed bij beleggers.

PostNL wint 2,5%.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway stijgt 0,7%. Topman Jitse Groen ziet winst in een belangrijke uitspraak van het Britse hoogste rechtscollege over werknemers van Uber. Die moeten, zoals Just Eat Takeaway al langer doet, in loondienst komen.

Air France KLM stijgt 1,7%. Bank of America verlaagde het koersdoel licht, bij een onveranderd ’underperform’-advies. Pas in 2023 en 2024 is er kans op een herstel, stelt BoA.

Fugro daalt 7,3%, na de melding van een stevig verlies over 2020. Het uitblijven van een concrete prognose rekenen beleggers de bodemonderzoeker zwaar aan.

SBM Offshore wordt 2,7% mee onderuit getrokken.

Smallcap Kendrion pakt er 7,3% bij. De producent van elektromagnetische componenten publiceerde meevallende kwartaalcijfers en ook het voorgestelde dividend valt in goede aarde bij beleggers. Zakenbank Degroof Petercam ziet echter geen reden zijn houdadvies aan te passen.

Ordina klimt 3,8% na de stevige winst op donderdag volgend op zijn cjferpublicatie. ING zag hierin aanleiding het koersdoel voor de automatiseerder tot €3,60 te verhogen bij een onveranderd koopadvies.

De jaarresultaten van noten- en zadenleverenancier Amsterdam Commodities (Acomo) werden negatief beoordeeld, het aandeel zakt 1,6%.

