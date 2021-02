Chips bij beursopening in trek

De AEX staat na een kwartier handelen 0,1% hoger op 673,4 punten. In de afgelopen twee dagen verloor de beursgraadmeter meer dan 2%. De AMX staat onveranderd op 986,4 punten.

De overige Europese beursgraadmeters houden ook stand.

De indexfutures wijzen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag, na de verliezen van 0,4% tot 0,7% op donderdag.

In Azië was de stemming vanochtend wat bedrukt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,7% lager en handhaafde zich daarmee nipt boven de 30.000 punten.

In de afgelopen paar dagen stonden de beurskoersen stevig onder druk, in reactie op de stevige stijging van de obligatierentes wereldwijd. Ook de ontwikkelingen rond het coronavirus deden beleggers besluiten een stukje winst te nemen na de prachtige opmars in de afgelopen maanden. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwste coronavariant die op een zorgwekkende manier is gemuteerd, inmiddels is aangetroffen in veertien landen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat ASMI met een winst van 2,3% aan kop. Daarmee herstelt de toeleverancier aan de chipsector deels van de klappen in de afgelopen twee dagen.

Galapagos klimt 0,4%. Het biotechnologiebedrijf gaat zijn ontwikkelingspijplijn tegen het licht houden, na enkele stevige dompers.

Shell staat met een min van 1% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen gaat de toeleverancier aan de chipsector Besi met een plus van 4,2% aan kop, in reactie op meevallende kwartaalcijfers en een positieve prognose voor het eerste kwartaal.

Fugro daalt 7,6%, na de melding van een stevig verlies over 2020. De bodemonderzoeker voorziet voor offshore wind aanhoudende groei maar denkt dat de olie- en gasmarkt volatiel zal blijven.