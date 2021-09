Premium Het beste van De Telegraaf

Column: SPAC; eerst sexy, nu oud nieuws

Door Roelof Salomons

Net voor de zomer had ik het hier over dansen op de vulkaan. Tijdens de zomermaanden ging het feest op de financiële markten door. Maar de SPAC-gekte is over zijn hoogtepunt heen. Gelukkig maar.