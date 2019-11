Wall Street koerst op recordniveau

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur 0,5 procent hoger op 28.014 punten. De breder samengestelde S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij tot 3129 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 1,2 procent aan tot 8621 punten. De S&P en de Nasdaq koersten daarmee tussentijds op recordniveau. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde via Twitter verheugd op de records.

China kijkt naar verluidt al voorbij het deelakkoord over handel waar nu de laatste hand aan wordt gelegd en wil ook werk maken van gesprekken over verdere akkoorden. Trump sprak voor het weekend ook al van een mogelijk snel akkoord. Daarbij benadrukte hij dat Peking in zijn ogen veel meer geïnteresseerd is om een deal te sluiten dan hijzelf.

Charles Schwab

Bij de zwaargewichten ging General Electric (GE) 1,2 procent omhoog. Het industrieel conglomeraat hengelde de Zweedse Carolina Dybeck Happe binnen als nieuwe financieel directeur. Ze komt over van de Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk, waar ze momenteel eenzelfde rol vervult.

Aan het overnamefront werd officieel bekend dat onlinebroker Charles Schwab (plus 1,7 procent) in een transactie van ongeveer 26 miljard dollar zijn branchegenoot TD Ameritrade (plus 6,9 procent) overneemt. Het is de bedoeling dat de megadeal, die voor het weekend al rondzong, in de tweede helft van 2020 wordt afgerond.

Tesla

Tiffany steeg ruim 6 procent. De juweliersketen komt voor 16 miljard dollar in handen van het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Daarnaast steeg internetmarktplaats eBay 3,4 procent op de bekendmaking van de verkoop van zijn ticketverkoper StubHub aan Viagogo voor 4 miljard dollar.

Tesla herstelde 1,4 procent na de forse tik van vrijdag. Toen werd het bedrijf op de beurs afgestraft door de dramatisch verlopen onthulling van de nieuwe Tesla Cybertruck. Topman Elon Musk kwam in het weekend echter met bemoedigende updates over de interesse in de pick-uptruck.

Uber

Uber zakte 1,5 procent na slecht nieuws uit Londen. Daar kreeg het bedrijf achter de gelijknamige taxiapp geen nieuwe vergunning voor het aanbieden van zijn diensten. Analisten maakten zich nog niet zo druk omdat Uber nog in beroep kan gaan.

De euro was 1,1005 dollar waard tegen 1,1009 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent op 57,81 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 63,35 dollar per vat.