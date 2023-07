Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Toptalent bij Turkse centrale bank verzuimt inflatie meteen de kop in te drukken

Door Johan Wiering

Hafize Gaye Erkan begon op 9 juni als voorzitter van de Turkse Centrale Bank. Ⓒ ANP/HH

Als er één Turkse centralebankvoorzitter is die het jarenlang door president Recep Erdogan gedicteerde dubieuze rentebeleid kan rechtzetten, dan is het de in juni aangetreden Hafize Gaye Erkan wel. Zij heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd bij Amerikaanse banken en zou precies moeten weten wat nodig is om de torenhoge inflatie te bestrijden. Maar daar gaf zij bij haar eerste rentebesluit geen blijk van. „Dit was een tegenvaller.”