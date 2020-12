Supercarmaker McLaren overweegt rit naar beurs te maken

Het Britse autobedrijf gaat flink gebukt onder de coronacrisis. De verkopen gingen dit jaar hard omlaag. Met het opgehaalde geld worden stappen gezet om volgend jaar financieel door te komen.

Mike Flewitt, de topman bij McClaren heeft dit jaar al flink ingegrepen. Zo werd het mes gezet in een kwart van het personeel. Ook bekijkt Flewitt om zijn hoofdkantoor te verkopen en terug te leasen.

Met de mogelijke stap naar de beurs via een spac zou McLaren zich voegen bij andere bekende automerken. Het Britse Aston Martin en F1-merk Ferrari hebben al langer een notering op de aandelenmarkt.

McLaren werd opgericht in 1985. Het automerk kreeg veel bekendheid vanwege de goede prestaties in de Formule 1. Door de toegenomen concurrentie in de markt van luxe automerken en de zelfstandige koers is in de voorbije jaren de glans verminderd.