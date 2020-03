Koolmees: crisispakket is ongekend

Dat zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in een gesprek met deze krant. Volgens hem zijn de steunmaatregelen ’zonder precedent’. Ondernemers kunnen tot 90 procent van hun loonkosten door het UWV laten betalen: „We nemen grote delen van de loonkosten van bedrijven over.” Daarnaast is er bijstand voor zzp’ers en belastinguitstel voor ondernemers en zzp’ers.

"De vraag is hoe lang dit gaat duren"

De maatregelen gelden voorlopig voor drie maanden en kunnen nog eens drie maanden worden verlengd. Koolmees durft niet te zeggen of de crisis dan ten einde is. „In de hele wereld staan productieketens stil. De vraag is hoe lang dit gaat duren.” Volgens de minister moet er in de komende tijd gewerkt gaan worden aan economische scenario’s voor een veel langer durende crisis.

Met de steun hoopt het kabinet de economie tijdelijk te kunnen bevriezen en de draad na de coronacrisis weer te kunnen oppakken. Maar helemaal zonder schade zal deze crisis niet zijn. „Laat ik eerlijk zijn: dit kan niet pijnloos.”

