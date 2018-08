Turkse lira steeds minder waard

De lira verloor meer dan 3% ten opzichte van de dollar en de euro. De vrije val van de Turkse munt zet door nu de VS sancties hebben aangekondigd tegen twee Turkse ministers.

De diplomatieke crisis tussen beide landen houdt voorlopig aan, omdat Turkije weigert de Amerikaanse pastoor Andrew Brunson vrij te laten. Een Turkse delegatie reisde deze week af naar de VS, maar tot een akkoord kwam het niet.

Sinds begin dit jaar is de Turkse munt al meer dan 30% aan waarde kwijtgeraakt mede vanwege de eerdere schrik over het voornemen van president Erdogan om zich te gaan bemoeien met het beleid van de centrale bank in Turkije.