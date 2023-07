Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl verwerkt minder bestellingen

In totaal werden door het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl in de eerste jaarhelft 450 miljoen onlinebestellingen verwerkt. Dat waren er nog 509 miljoen een jaar eerder. Het totaalbedrag waarvoor klanten eten bestelden, ging met 6 procent omlaag tot 13,2 miljard euro. De gemiddelde bestelling bedroeg 29,35 euro.

Volgens JET was in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk en Ierland in het tweede kwartaal wel weer sprake van lichte groei bij het totaalbedrag aan bestellingen omdat per order gemiddeld meer werd besteld. JET is verder ook actief in Noord-Amerika, Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

De totale omzet kwam uit op bijna 2,6 miljard euro, wat 6 procent lager is dan een jaar eerder. JET boekte wel een positief bedrijfsresultaat van 143 miljoen euro, mede geholpen door kostenbesparingen. Een jaar eerder werd nog een verlies van 134 miljoen euro geleden.

Het bedrijf van topman Jitse Groen zei verder dat het actief blijft kijken naar een gedeeltelijke of volledige verkoop van de Amerikaanse dochter Grubhub die in 2021 werd overgenomen voor 7,3 miljard dollar. Vorig jaar schreef JET nog 3 miljard dollar af op de waarde van Grubhub.

Ook meldde de beursgenoteerde onderneming dat financieel directeur Brent Wissink volgend jaar bij de algemene aandeelhoudersvergadering op 24 mei zijn functie neerlegt. De raad van commissarissen van JET begint een zoektocht naar een opvolger.

In een toelichting op de cijfers zei Groen dat de marktomstandigheden in de techsector zijn verslechterd in de afgelopen tijd, waardoor een verkoop van Grubhub lastiger kan worden. Activistische aandeelhouders dringen al langer aan op een verkoop van dat onderdeel. JET stelt wel dat de financiële prestaties bij Grubhub aan het verbeteren zijn.