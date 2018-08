Gehavend bitcoin krabbelt uit dal

Op platform Coindesk werd rond 11.00 uur (Nederlandse tijd) $6312 voor een bitcoin neergelegd, een plus van 0,5%. Eind vorige maand stond er nog een stand van boven de $8000 op het koersbord.

Beleggers in de digitale munt leven dit jaar tussen hoop en vrees mede vanwege de handelsbegrenzing met de bitcoin. De Amerikaanse beurswaakhond SEC houdt vooralsnog het licht op rood om onder meer bitcoin-ETF’s toe te staan.

Eerder deze week liet Goldman Sachs zich nog zeer negatief uit over de bitcoin die in de ogen van de Amerikaanse bank in deze vorm geen toegevoegde waarde heeft.

De bitcoin werd vorig jaar nog massaal omarmd met een voorlopig record van boven de $19.000 in december tot gevolg.