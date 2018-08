‘Bedrijven trekken in 2018 steeds minder deur dicht’

Hoewel de de economische vooruitzichten goed zijn te noemen waarschuwt ING voor een aantal structurele uitdagingen. In de eerste plaats speelt het veranderende consumentengedrag een grote rol bij veel sectoren. Daarnaast wijst de bank op het ontstaan van nieuwe markten waar bedrijven zich op moeten instellen.

In de eerste helft van het jaar hadden vooral bedrijven werkzaam in de zorg het moeilijk vanwege de nasleep van de doorgevoerde hervormingen. Ook in de detailhandel hebben winkeliers meer moeite om het hoofd boven water te houden ondanks stijgende consumentenbestedingen.

In de bouw daarentegen is een grote daling van het aantal faillissementen zichtbaar doordat consumenten veel meer geld besteden aan klussen in huis.