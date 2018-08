Grote storing bij Vodafone verholpen

Niet alle klanten hadden er last van, maar de problemen waren verspreid over heel Nederland.

De storing werd veroorzaakt door een korte onderbreking in het interne Vodafone-systeem dat er onder meer voor zorgt dat telefoongesprekken bij de juiste persoon uitkomen. Dat leidde tot 'file' op het netwerk, aldus een woordvoerder.

Op de site allestoringen.nl kwamen vanuit het gehele land klachten over problemen met Vodafone. Een klant uit Zuid-Limburg meldde niet te kunnen bellen en te appen. Bij een klant in Zandvoort lag het netwerk en telefonie plat. In Zwolle klaagde een Vodafone-klant eveneens geen bereik te hebben.