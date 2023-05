Premium Het beste van De Telegraaf

Duurzame plannen blijken bizarre lastenverzwaring Geld verbranden in elektrische oven: ’Onze koekjes worden zo niet meer in Nederland gemaakt’

Door Kleis Jager Kopieer naar clipboard

Directeur Martijn Koenders in de koekjesfabriek. Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Bedrijven moeten veel sneller van het gas af van klimaatminister Rob Jetten. Zo niet, dan betalen ze volgend jaar meer belasting. Maar het stroomnet is vol en er is heel vaak geen alternatief. „Als ik overstap op elektriciteit en ik steek de stekker erin, zit heel Nieuwegein in het donker.”