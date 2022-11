’Vrouw verdient 13% minder dan man in zelfde functie’

Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener Visma | Raet, die daarvoor zo’n 765.000 loonstroken heeft geanalyseerd. Dat doet de salarisverwerker in aanloop naar equal pay day, dit jaar op 14 november. Vanaf dat moment in het jaar verdienen vrouwen symbolisch geen cent meer. Ook uit eerder onderzoek naar uurlonen blijkt dat vrouwen 13% minder geld krijgen.

In de zorgsector verdienen vrouwen maar liefst 20% minder dan de mannen die hetzelfde werk doen, blijkt uit de analyse. In het onderwijs krijgen mannen 7,2% meer en bij de overheid 4,3% meer dan vrouwen.

Loonkloof

„De loonkloof is al jaren onderwerp van gesprek en deze cijfers laten zien dat we er nog lang niet zijn. Daarbij is een werkgever gewoonweg verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. Het zou anno 2022 simpelweg niet mogelijk moeten zijn dat we zulke verschillen zien”, zegt Joke van der Velpen, manager wet- en regelgeving bij Visma | Raet.

„Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij werkgevers openbaar moeten maken of mannelijke en vrouwelijke werkgevers evenveel verdienen. Dat is een stap in de juiste richting, maar bedrijven kunnen nu al het heft in eigen handen nemen door aan de slag te gaan met het dichten van de loonkloof. De eerste stap daarin is het inzichtelijk maken van de loonverdeling. Dit kan confronterend zijn, maar een duidelijk overzicht is een cruciale stap naar verbetering.”