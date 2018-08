Goedkoopste doelpunten bij Ajax en Vitesse

Voor een prikkie. Ⓒ EPA

Amsterdam - Fans van Ajax krijgen de komende voetbaljaargang waarschijnlijk de meeste doelpunten voor hun geld. Met 228 euro voor de goedkoopste seizoenkaart en 2,6 thuisdoelpunt per wedstrijd in de laatste vijf jaar, is de Amsterdamse club ’consumentenkampioen’ van de Eredivisie. Eén goal in de Johan Cruijff ArenA kost 5,16 euro.