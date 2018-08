IKEA waagt stap naar India

Ⓒ ANP

HYDERABAD (ANP/BLOOMBERG) - Na twaalf jaar onderzoek en meer dan duizend bezoekjes aan woningen, heeft IKEA de stap naar India aangedurfd. Donderdag ging de eerste winkel van het Zweedse woonwarenhuis in het Aziatische land open. Binnenkort krijgt de winkel in Hyderabad navolging in andere steden als Mumbai, Bengaluru en New Delhi. In 2025 wil Ikea 25 Indiase vestigingen hebben.