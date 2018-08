Oorverdovende stilte op Twitter-account topman Tesla

De laatste activiteit op Twitter van Musk was een retweet op een enquete van ElectrekCo dat een zeer groot aantal deelnemers achter de plannen voor een privatisering zouden staan.

Vooral shortsellers, beleggers die speculeerden op een daling van het aandeel Tesla, hebben de messen al geslepen om Musk te gaan aanklagen vanwege koersmanipulatie.

Er is grote twijfel bij analisten in hoeverre Musk in staat is om voldoende kapitaalkrachtige partijen te vinden om Tesla tegen een prijs van $420 per aandeel van de beurs te halen.

Toezichthouders in de VS zouden zich al hebben gebogen over de opmerkelijke tweet van Musk om te zien of zijn actie door de beugel kan.