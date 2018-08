Bottelaar Coca-Cola verslikt zich in Spanje

De omzet van de Nederlandse afdeling steeg, maar die groei werd tenietgedaan door een omzetdaling in andere Europese landen. Zo had CCEP in Spanje last van ongunstige weersomstandigheden. In het Verenigd Koninkrijk speelde belastingen het bedrijf parten en in Frankrijk zorgden onderhandelingen met klanten voor verstoringen. Daardoor bleef de omzet in totaal net als vorig jaar steken op zo'n 5,4 miljard euro.

De operationele winst zakte met bijna 5 procent tot 605 miljoen euro en de nettowinst ging een kleine 7 procent omlaag naar 417 miljoen euro. Op eigen kracht en gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten ging het evenwel om plussen van respectievelijk 5 en 6 procent.

CCEP ontstond in 2016 uit een fusie van bottelaars Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners en Coca-Cola Erfrischungsgetränke. De onderneming verwacht voor 2018 een kleine omzetgroei en een stijging van de vergelijkbare operationele winst met 6 tot 7 procent. Daarmee handhaaft CCEP zijn eerder afgegeven winstprognose. Wel is de voorspelling voor de vrije kasstroom iets opgekrikt, naar een bandbreedte van 900 miljoen tot 950 miljoen euro.