AEX werkt zwetend naar kleine winst toe

Met een kabbelend verloop eindigde de AEX-index 0,2% hoger op 559,57 punten na eerder in de middag tot boven de 561 punten te zijn gestegen. De AMX dikte 0,1% aan op 788,18 punten.

De koopbereidheid werd in de middag aangewakkerd na het meevallende Amerikaanse banenrapport. Er kwamen in de voorbije maand 1,8 miljoen banen bij, terwijl vooraf op een plus van 1,5 miljoen was gerekend. Daarnaast zakte de werkloosheid naar 10,2% van de beroepsbevolking. Volgens Jeroen Blokland, strateeg bij Robeco, was het een opsteker voor beleggers dat de trend op de Amerikaanse arbeidsmarkt nog steeds de goede kant op gaat. Hij wijst er echter op dat er nog steeds veel onduidelijkheid is hoe hard de werkloosheid in de VS naar beneden zal gaan nadat er bij de uitbraak van het coronacrisis zo veel banen verloren zijn gegaan. „Sommige sectoren zullen flink gaan herstellen, maar bij andere sectoren zal er blijvende schade zijn.”

Verder is het nog steeds wachten op de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Democraten en Republikeinen over het lanceren van nieuwe coronahulp, waarvan de deadline vandaag afloopt. Blokbland benadrukt dat de Republikeinen de nieuwe steun vooral via de arbeidsmarkt willen verstrekken, terwijl de Democraten meer oog hebben voor de mensen die op straat zijn komen te staan. „Ondanks het gesteggel is het met het oog op de komende verkiezingen zo goed als zeker dat er iets gaat komen.”

De Amerikaanse president Donald Trump voerde de spanningen met China wat verder op met het ondertekenen van een presidentieel decreet dat transacties van Amerikaanse bedrijven met ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok, en Tencent, de eigenaar van WeChat, over 45 dagen verbiedt. Trump vreest dat de bedrijven via de populaire apps informatie over Amerikaanse burgers doorspelen aan de Chinese overheid.

„De actie van Trump lag in de lijn der verwachting. Er is steeds meer een tweedeling in technologie tussen de VS aan de ene kant en China aan de andere kant”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). „Ook in China hebben techaandelen het de afgelopen maanden goed gedaan. Het is logisch dat je daar vandaag wat winstnemingen zag. Maar voor Chinese techbedrijven betekent het niet zoveel, want de markt in Azië is groot genoeg voor ze”, aldus Van Schie.

Blokland houdt er rekening mee dat de Amerikaanse verkiezingen in de komende maanden steeds meer impact gaan krijgen op het beursklimaat. „In het verleden hebben we al gezien dat in de aanloop daarna de volatiliteit toeneemt. Gelet op de achterstand van Trump is het ook afwachten met welk konijn hij nog uit het hoge hoed gaat komen.”

Prosus verliest, Adyen straalt

In de AEX ging beurszwaargewicht Prosus onderuit met een aderlating van 4%. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse techinvesteerder is grootaandeelhouder van Tencent dat op de beurs flinke averij opliep door de aanval van president Trump op dochterbedrijf WeChat.

Galapagos kreeg er 1,8% bij na lange tijd lager te hebben gestaan. Het biotechfonds heeft het afgelopen halfjaar zijn omzet meer dan verdubbeld. Dat kwam vooral door betalingen van de Amerikaanse partner Gilead. Daardoor kon het Nederlands-Belgische biotechnologiebedrijf ook meer geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling en de voorbereiding voor het op de markt brengen van reumamedicijn filgotinib in Europa. Dit leidde wel tot een groter nettoverlies van €166 miljoen.

Staalfabrikant ArcelorMittal zat in de achterhoede en ging 2,7% omlaag. Royal Dutch Shell leverde 1,7% in.

Betalingsverwerker Adyen pluste 1,2%. Eerder op de dag piekte het aandeel nog boven de grens van €1500. ASML deed ook goede zaken in navolging van het optimisme onder de Amerikaanse techfondsen en koerste 1,9% hoger. Branchegenoot ASMI werd 1,6% meer waard.

NN Groep pakte de koppositie. De koers van de verzekeraar liep 2,5% op.

Corbion wint

In de AMX zat Corbion aardig in de lift met een plus van 1,5%. Het speciaalchemiebedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. De onderneming, die producten levert aan de voedingsindustrie, slaagt er naar eigen zeggen in om ondanks uitdagingen van de coronacrisis toch goede marges te maken.

Luchtvaartconcern Air France KLM raakte 0,3% kwijt na het sterke herstel van eerder deze week. Ingenieursbureau Arcadis leverde uiteindelijk 0,2% in.

Bod op NIBC gelanceerd

Bij de smallcapfondsen koerste NIBC 0,3% hoger op €7,33. Het overnamebod op de Haagse zakenbank door de Amerikaanse investeerder Blackstone is officieel gelanceerd. Het totale prijskaartje dat Blackstone, via het vehikel Flora Acquisition, aan NIBC heeft gehangen bedraagt ruim €1 miljard, oftewel €7,53 per aandeel. Aanvankelijk bood Blackstone €9,85, maar dat bod werd verlaagd tijdens de coronacrisis.