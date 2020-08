Prosus keldert op rode AEX na aanval Trump

Rond 9.30 uur stond de AEX 0,5% lager op 555,8 punten. De AMX daalde 0,5% naar 783,1 punten. De koersenborden in Londen (-0,1%), Parijs (-0,1%) en Frankfurt (+0,2%) vertoonden weinig uitschieters.

De Chinese beurzen lieten vrijdag flinke verliezen zien. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel decreet ondertekend dat transacties van Amerikaanse bedrijven met ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok, en Tencent, de eigenaar van WeChat, over 45 dagen verbiedt. Trump vreest dat de bedrijven via de populaire apps informatie over Amerikaanse burgers doorspelen aan de Chinese overheid.

Op macro-economisch vlak bleek daarentegen dat de Chinese export in juli veel sterker is toegenomen dan verwacht. De hervatting van de wereldwijde economische activiteit gaf de uitvoer een zetje. De invoer kromp echter onverwacht, wat volgens kenners een signaal is dat het Chinese binnenlandse herstel aanhoudend kwetsbaar is. In Duitsland trok de industriële productie en export in juni weer aan.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting circa 0,3% in het rood. De beurzen in New York sloten donderdagavond 0,6% tot 1% in de plus. De Nasdaq sloot voor de eerste keer in de historie boven de grens van 11.000 punten.

Een uur voordat de handel op Wall Street vanmiddag van start gaat, verschijnt het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Analisten verwachten dat het aantal arbeidsplaatsen in de VS vorige maand met 1,5 miljoen is gestegen. Maar die verwachting lijkt te hoog gegrepen. Loonstrokenverwerker ADP meldde deze week dat de banengroei is blijven steken op 167.000.

In de AEX kelderde beurszwaargewicht Prosus met 5,8%. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse techinvesteerder is grootaandeelhouder van Tencent en wordt getroffen door de aanval van president Trump op het Chinese bedrijf.

ArcelorMittal ging 2,2% omlaag. De staalfabrikant is actief in zowel de VS als China en heeft baat bij stabiele relaties tussen beide landen.

Galapagos (-1,6%) heeft afgelopen halfjaar zijn omzet meer dan verdubbeld. Dat kwam vooral door betalingen van de Amerikaanse partner Gilead. Daardoor kon het Nederlands-Belgische biotechnologiebedrijf ook meer geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling en de voorbereiding voor het op de markt brengen van reumamedicijn filgotinib in Europa. Dit leidde wel tot een groter nettoverlies van €166 miljoen.

Chipmachinefabrikant ASMI (+1,1%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Voormalig zusterbedrijf ASML werd 0,7% meer waard.

In de AMX was Corbion de uitblinker met een plus van 4,4%. Het speciaalchemiebedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. De onderneming, die producten levert aan de voedingsindustrie, slaagt er naar eigen zeggen in om ondanks uitdagingen van de coronacrisis toch goede marges te maken.

Bij de smallcapfondsen koerste NIBC 0,3% hoger op €7,33. Het overnamebod op de Haagse zakenbank door de Amerikaanse investeerder Blackstone is officieel gelanceerd. Het totale prijskaartje dat Blackstone, via het vehikel Flora Acquisition, aan NIBC heeft gehangen bedraagt ruim €1 miljard, oftewel €7,53 per aandeel. Aanvankelijk bood Blackstone €9,85, maar dat bod werd verlaagd tijdens de coronacrisis.