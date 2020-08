Prosus loopt rood aan; Adyen bakt in de zon

Rond kwart voor één noteerde de AEX-index fractioneel hoger op 558,54 punten. De AMX daalde 0,3% naar 785,2 punten.

Trump pakt Tencent aan

De Chinese beurzen lieten vrijdag flinke verliezen zien. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel decreet ondertekend dat transacties van Amerikaanse bedrijven met ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok, en Tencent, de eigenaar van WeChat, over 45 dagen verbiedt. Trump vreest dat de bedrijven via de populaire apps informatie over Amerikaanse burgers doorspelen aan de Chinese overheid.

„De actie van Trump lag in de lijn der verwachting. Er is steeds meer een tweedeling in technologie tussen de VS aan de ene kant en China aan de andere kant”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). „Ook in China hebben techaandelen het de afgelopen maanden goed gedaan. Het is logisch dat je daar vandaag wat winstnemingen zag. Maar voor Chinese techbedrijven betekent het niet zoveel, want de markt in Azië is groot genoeg voor ze”, aldus Van Schie.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese export in juli veel sterker is toegenomen dan verwacht. De hervatting van de wereldwijde economische activiteit gaf de uitvoer een zetje. De invoer kromp echter onverwacht, wat volgens kenners een signaal is dat het Chinese binnenlandse herstel aanhoudend kwetsbaar is. In Duitsland trok de industriële productie en export in juni weer aan.

Wall Street wacht op banenrapport

Een uur voordat de handel op Wall Street vanmiddag van start gaat, verschijnt het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Analisten verwachten dat het aantal arbeidsplaatsen in de VS vorige maand met 1,5 miljoen is gestegen. Maar die verwachting lijkt te hoog gegrepen. Loonstrokenverwerker ADP meldde deze week namelijk dat de banengroei is blijven steken op 167.000.

Cees Smit, handelaar bij Today’s Group, benadrukt dat beleggers vooral uitkijken naar de gang van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Hij wijst er op dat het ADP-rapport van afgelopen woensdag een vertekend beeld gaf met aan de ene kant een zwaar tegenvallend banencijfer over juli, maar een forse opwaartse bijstelling van het aantal banen in juni. „De kans is groot dat beleggers het banenrapport positief gaan ontvangen doordat een slecht cijfer de deur open zet naar nieuwe stimulering en een goed cijfer het beeld bevestigt dat het economisch herstel voorspoedig verloopt.”

Verder is het wachten op de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Democraten en Republikeinen over het lanceren van nieuwe coronasteun, waarvan de deadline vandaag afloopt. „Beide parten hebben er met het oog op de komende verkiezingen later dit jaar belang bij om de deal niet te laten klappen”, stelt Smit.

Prosus verliest, Adyen straalt

In de AEX ging beurszwaargewicht Prosus onderuit met een aderlating van 4,9%. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse techinvesteerder is grootaandeelhouder van Tencent en wordt getroffen door de aanval van president Trump op het Chinese bedrijf.

Galapagos keek aan tegen een verlies van 1,6%. Het biotechfonds heeft het afgelopen halfjaar zijn omzet meer dan verdubbeld. Dat kwam vooral door betalingen van de Amerikaanse partner Gilead. Daardoor kon het Nederlands-Belgische biotechnologiebedrijf ook meer geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling en de voorbereiding voor het op de markt brengen van reumamedicijn filgotinib in Europa. Dit leidde wel tot een groter nettoverlies van €166 miljoen.

Staalfabrikant ArcelorMittal zat ook in de achterhoede en ging 2,5% omlaag. Royal Dutch Shell leverde 1,6% in.

Betalingsverwerker Adyen piekte met een plus van 2,4% boven de grens van €1500. ASML deed ook goede zaken in navolging van het optimisme onder de Amerikaanse techfondsen en koerste 1,7% hoger. Branchegenoot ASMI werd eveneens 1,7% meer waard.

Corbion wint

In de AMX zat Corbion in de lift met een plus van 2,2%. Het speciaalchemiebedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. De onderneming, die producten levert aan de voedingsindustrie, slaagt er naar eigen zeggen in om ondanks uitdagingen van de coronacrisis toch goede marges te maken.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-3,1%) was een achterblijver bij de middelgrote fondsen na het sterke herstel van eerder deze week. Ingenieursbureau Arcadis leverde 1,6% in.

Bod op NIBC gelanceerd

Bij de smallcapfondsen koerste NIBC 0,3% hoger op €7,33. Het overnamebod op de Haagse zakenbank door de Amerikaanse investeerder Blackstone is officieel gelanceerd. Het totale prijskaartje dat Blackstone, via het vehikel Flora Acquisition, aan NIBC heeft gehangen bedraagt ruim €1 miljard, oftewel €7,53 per aandeel. Aanvankelijk bood Blackstone €9,85, maar dat bod werd verlaagd tijdens de coronacrisis.