Lang in de rij staan bij bar verleden tijd met tapbier uit automaat

Amsterdam - Lang in de rij moeten staan om van een vers getapt biertje te kunnen genieten. Het is een grote ergernis van concert- en festivalbezoekers. Een volledig geautomatiseerde biertapmachine kan de oplossing zijn. „Eén Beermate-container kan duizend biertjes per uur tappen, zonder dat er een mens aan te pas hoeft te komen.”

Bezoekers van Paaspop konden dit jaar hun vers getapte pilsjes uit een automaat halen. Ⓒ EIGEN FOTO’S