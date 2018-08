Particulier stort zich op Tesla

Bij Binck werd dinsdag vijf keer en woensdag zeven keer meer dan normaal in het Amerikaanse bedrijf gehandeld. Klanten stortten zich vooral op turbo’s, een afgeleid product waarmee versneld op een koersdaling- of stijging kan worden ingespeeld. Dinsdag was Tesla het meest verhandelde turbo-aandeel. Ook was de fabrikant van elektrische auto’s de afgelopen dagen het meest verhandelde buitenlandse fonds.

Bij Bux liet de handel in Tesla een minder spectaculaire stijging zien. Na de tweet dinsdagavond nam de handel in longposities met 20% en in shortposities met 35% toe.

Short populair

Klanten van Binck opereerden de afgelopen twee dagen duidelijk meer aan de verkoop (62-63%) dan aan de koopkant. Daaruit blijkt dat ze de koerssprong vooral aangrepen om winst te pakken. Bij Bux is ook een duidelijke verschuiving waarneembaar. Waar gewoonlijk tegenover 3 longposities 1 shortpositie staat, is dan nu 2 op 1.

Qua belegd vermogen staat Tesla in het lijstje met meest populaire Amerikaanse aandelen bij Binck op de tiende plaats. Apple en Amazon bezetten de eerste twee plaatsen. Vooral bij jongeren tot 30 jaar is Tesla populair.

Ook bij DeGiro is de afgelopen dagen meer dan gemiddeld in Tesla gehandeld, en wel via turbo’s. De broker zag geen verhoogde handelsactiviteit in het aandeel.