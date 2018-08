PGGM stapt groot in stroom uit Washington

Hoeveel geld met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. PSE, gevestigd in de staat Washington, speelt een belangrijke rol in de energievoorziening in het noordwesten van de Verenigde Staten.

PGGM voert momenteel een meerjarenprogramma uit dat is gericht op het verduurzamen van zijn beleggingen. Daarbij gaat het om het halveren van de CO2-voetafdruk. ,,PSE is een goed voorbeeld van een energiebedrijf dat deze transitie heeft ingezet’’, zegt Erik van de Brake, hoofd Infrastructuur bij PGGM.

PGGM beheert voor diverse pensioenfondsen een vermogen van in totaal zo'n 215 miljard euro. De bekendste klant van PGGM is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waar PGGM ook uit voortkomt. In 2008 is PGGM van PFZW afgesplitst.