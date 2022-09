Beursblog: mooie opleving Prosus helpt AEX nipt hoger streep over

Buitenland

’Gebruik de lift niet om energiecrisis, neem de trap’

Sociale huurders in het Franse departement Rhône zijn door een woningcorporatie per brief opgeroepen de lift zo weinig mogelijk te gebruiken en in plaats daarvan de trap te nemen. De corporatie hoopt zo te voorkomen dat de maandelijkse kosten voor de gemeenschappelijke ruimtes door de energiecrisis ...