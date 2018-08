Appels en peren kleiner en duurder

Dat meldt de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) in een reactie op de donderdag gepresenteerde Europese oogstramingen. De appeloogst in de EU-landen valt naar verwachting een derde hoger uit in vergelijking met vorig jaar. Bij peren zal sprake zijn van 4 procent meer groei. Volgens Gerard van den Anker, voorzitter van de NFO, zijn de ramingen te optimistisch, omdat er te weinig rekening is gehouden met de gevolgen van de droogte.

Volgens Van den Anker wordt dit de komende maanden pas merkbaar. ,,Nu een schatting maken is onmogelijk", zei hij. ,,Europa is groot en je weet niet wat het weer nog gaat doen." Door de vele zonneschijn zijn de vruchten volgens hem overigens wel smaakvoller.

Grote verschillen

In Nederland verwacht de NFO bij de oogst grote verschillen per regio. Dit komt mede doordat waterschappen hier en daar beperkingen oplegden aan boeren die het land wilden besproeien. In andere regio's was geen sprake van maatregelen. Onder meer in Zeeland zijn volgens Van den Anker een aantal ,,dramatische percelen".

Volgens de NFO-preses zal steeds vaker sprake zijn van extreem weer. Dit onderwerp staat bij vrijwel ieder sectoroverleg hoog op de agenda. Net als landbouworganisatie LTO pleit de NFO voor het aantrekkelijker maken van de Brede Weersverzekering door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting.