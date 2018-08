Betaald parkeren geldt ook voor kleine mensen

De vrouw had haar auto aan De Dijk in Dokkum geparkeerd, op een plek waar op dat moment alleen per telefoon kon worden betaald. De parkeerautomaat die er ooit stond, was weggehaald. De vrouw stelde in de rechtbank dat het bord waarop het ’belparkeren’ stond uitgelegd, niet kon zien omdat het zo ver boven haar hing.

Dat argument is door de Groningse rechter van tafel geveegd. Wie zijn auto ergens wil parkeren, heeft een ’onderzoeksplicht’, zo blijkt uit eerdere uitspraken. Dat wil zeggen dat chauffeurs verder moeten kijken dan hun neus lang is om te zien of parkeren ergens gratis is of niet.

De boete voor de vrouw bedraagt €62,80. Als ze gewoon had betaald, was ze zes tientjes goedkoper uit geweest.