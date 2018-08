Beveiligers breiden acties flink uit

,,Maar daar blijft het niet bij”, zegt CNV-bestuurder Erik Maas. ,,Voor de komende tijd staan er zo’n tien concrete acties op het programma in heel Nederland. Het gaat om een divers pakket, bestaande uit onder meer werkonderbrekingen en stiptheidsacties.”

Maas wil niet aangeven om welke bedrijven of objecten het gaat. ,,Maar we willen wel een duidelijk signaal afgeven aan de werkgevers dat de beveiligers het meer dan zat zijn.”

Schiphol en Vrije Universiteit

De particuliere beveiligers voeren al enkele weken actie op luchthaven Schiphol en sinds kort ook op de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De cao-onderhandelingen voor de ruim 30.000 particuliere beveiligers zijn onlangs stukgelopen. FNV en CNV willen een loonstijging van 3% per 1 juli en een loonsverhoging per 1 januari 2019, omdat werkgevers dit najaar onderhandelen met hun opdrachtgevers. De werkgevers bieden 7,5% erbij in een periode van 3,5 jaar vanaf 2019. De bonden weigeren dit, omdat de beveiligers er over dit jaar 0% loon bij zouden krijgen.

Verslechteringen

De Nederlandse Veiligheidsbranche stelt echter dat er voor 2018 een loonsverhoging is neergelegd van 2%, maar dat de bonden dat hebben geweigerd. CNV-bestuurder Maas stelt dat de 2% loonsverhoging onderdeel was van meerdere voorstellen. ,,Dat was een combinatie met een heel pakket aan verslechteringen. Bovendien waren we al anderhalf jaar aan het onderhandelen. Dan komen er wel meer voorstellen langs.”

De vakbonden willen pas aan tafel als de werkgevers instemmen met het ultimatum. ,,Maar voor ons is het ook genoeg als ze substantieel in de richting van onze eisen komen”, aldus Maas.