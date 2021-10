Moederbedrijf Google voert omzet en winst flink op met goede zaken in de cloud

In het voorbije kwartaal kwamen de opbrengsten bij Alphabet uit op $65,1 miljard tegen $46 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf werd gerekend op een omzet van $63,4 miljard.

De winstgevendheid zat in het derde kwartaal ook in de lift. Onder de streep stond er een winst per aandeel van $27,99, terwijl vorig jaar nog een winst per aandeel van $16,4 werd neergezet. In doorsnee werd een winst per aandeel van $23,12 voorzien.

Ook met Google Cloud deed Alphabet goede zaken. De omzet nam in deze divisie toe van $3,4 miljard naar $4,99 miljard. Dat was in lijn met de verwachting van analisten