Pilotenstaking Ryanair gaat door

De piloten van de prijsvechter in de luchtvaart leggen het werk neer voor betere arbeidsvoorwaarden. Het is de bedoeling dat de staking 24 uur gaat duren. Met de staking sluit de Nederlandse pilotenbond VNV zich aan bij collega’s in Duitsland, Ierland, België en Zweden die vrijdag ook de hele dag staken.

In het kort geding had Ryanair gevraagd om een verbod op stakingen op vrijdagen, zaterdagen en zondagen in de vakantieperiode, omdat die te grote gevolgen voor vakantiegangers zouden hebben. Maar volgens de rechter heeft de luchtvaartmaatschappij onvoldoende gemotiveerd dat de samenleving te veel zou worden geschaad door de pilotenactie.

De stakers stonden ingeroosterd voor in totaal 22 vluchten van en naar Eindhoven Airport. Volgens de VNV heeft Ryanair al vervangende piloten ingezet om een deel van die vluchten toch te laten doorgaan.

Ryanair eiste ook dat de VNV stakingen langer van tevoren zou aankondigen. De rechter ging daarin mee en verplichtte de bond stakingen voortaan 72 uur vooraf bekend te maken. Hij stelde dan wel de voorwaarde dat Ryanair voor die dag geen vervangende piloten, dus stakingsbrekers, mag inzetten.

De VNV vindt beide beslissingen in het vonnis een opsteker. ,,Beter had niet gekund'' zegt Joos van Doesburg van VNV. ,,We hebben nu een uitgelezen stakingsmogelijkheid, en voortaan mag Ryanair geen stakingsbrekers inzetten. Ik hoop dat Ryanair dit serieus neemt.''

Schijnzelfstandigheid

Het conflict met Ryanair draait om arbeidsrechten en de bedrijfscultuur bij de luchtvaartmaatschappij. Bonden in alle betrokken landen willen dat de lokale arbeidswetgeving van kracht wordt op de arbeidscontracten, in plaats van Ierse regels. De VNV keert zich ook tegen zogeheten schijnzelfstandigheid en eist doorbetaling bij ziekte.

