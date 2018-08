Storing bij Vodafone nu echt voorbij

De storing, die werd veroorzaakt door een korte onderbreking in het interne Vodafone-systeem dat ervoor zorgt dat telefoongesprekken bij de juiste persoon uitkomen, begon kort na het middaguur. Klanten konden niet meer bellen en gebeld worden en ook waren er problemen met mobiel internet en sms. Na anderhalf uur meldde Vodafone dat de oorzaak was verholpen, maar dat was te vroeg gejuicht. Het probleem bleek hardnekkig. De systemen moesten op gang komen en daardoor ontstonden wachtrijen, aldus de provider. Aan het begin van de avond was de storing verholpen.

Een compensatie zit er niet in, meldt de woordvoerder. Wettelijk hoeft er pas te worden gecompenseerd als de storing langer dan twaalf uur heeft geduurd en dat was niet het geval.