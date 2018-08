Erdogan praat lira verder put in

De Turkse munt ging op zijn woorden direct terug naar 6,0099 tegen de dollar.

President Erdogan riep de bevolking wederom op al hun euro’s en goud in te wisselen voor lira. Volgens valutahandelaren biedt Erdogan investeerders te weinig zekerheid. Erdogan noemt buitenlandse investeerders juist vijanden die een oorlog tegen Turkije zijn begonnen.

Ook gaf hij aan een nieuw vliegveld in Turkije willen gaan aanleggen waar jaarlijks twee miljoen passagiers vervoerd kunnnen worden.

De impact van de economische sancties die de Verenigde Staten eerder deze maand hebben opgelegd, lieten de munt tot meer dan een derde in waarde kelderen dit jaar.

ECB-zorgen

De Europese Centrale Bank (ECB) is volgens meerdere media bezorgd over hoe hard Europese banken getroffen zijn omdat ze leningen in Turkse lira hebben uitstaan.

Turkse banken in Nederland zoals Garantibank en Yapi Kredi Bank vallen onder het depositogarantiestelsel.

De angst is dat deze beleggers vanuit de eurozone of de VS, waar veel leningen zijn gekocht, het valutarisico niet hebben afgedekt. Ze zouden dan hun leningen in lira niet kunnen terugbetalen.

Bronnen bij de ECB stellen tegen de Financial Times dat het bestuur van de centrale bank de situatie als ernstig maar nog niet alarmerend beschouwt.

De markt kijkt vandaag ook uit naar de persconferentie van de minister van Financiën Berat Albayrak, kort na het optreden van president Erdogan om 13 uur. Hij maakt een investeringsplan voor een „nieuwe economie” bekend.

Oplopend verlies

Vrijdagochtend vroeg werd in reactie zelfs even het recordbodemniveau van 6,30 lira aangetikt tegen de dollar. In de voortzettende daling zit een versnelling: de laatste tien dagen tijd is de lira al 20% omlaag gedoken.

Ook de vrees voor een inmenging van de Turkse president Erdogan in het monetaire beleid doet de Turkse munt bepaald geen goed.

Valutaspecialist Jane Foley van Rabobank erkent de zorgen van besmetting in de Europese markt. „Het probleem is dat beleggers geen einde in zicht zien”, stelde Foley bij Bloomberg Radio.

Andere analisten stellen dat slechts twee oplossingen de val kan keren. Allereerst een forse renteverhoging, waar Erdogan faliekant tegen is. Daarnaast meer controle van kapitaalstromen in Turke. Maar ook daar is de president tegen.

De markt reageert vrijdag met een kostenverhoging voor de verzekering tegen wanbetaling van Turkse schuld. Die kosten hebben inmiddels het niveau bereikt van Griekenland, dat bij Moody’s vier niveaus lager gewaardeerd staat.

’Pesocrisis herleeft’

Valuta-analist Bart Hordijk bij Monex Europe ziet na de 12% koersval gelijkenis met de Russische roebelcrisis van 1998 en de Argentijnse pesocrisis van 2001. „Erdogan, zijn minister van financiën en de Turkse centrale bank moeten nú iets doen om een volledige escalatie van deze valutacrisis te vermijden”, aldus Hordijk.

Ook de euro kreeg last van de turbulentie rond de Turkse lira. De Europese munt zakte naar het laagste niveau dit jaar tegen de dollar op $1,147.

’Beheersbaar’

JP Morgan noemde de obligatiebeleggingen in Turkse bedrijven voor Europese en Amerikaanse banken vrijdag „beheersbaar”. Besmettingsgevaar is gering, aldus obligatiespecialist Diana Amoa van JP Morgan.

Grote brokers bouwen hun posities in Turkse beleggingen volgens Bloomberg af. De Turkse beurs verloor dit jaar rond 40% waarde.

De AEX verloor op het Damrak in de ochtend 0,9%, ING zakte met 2%, ABN Amro ging ex-dividend. BNP (-3%), BBVA (-4%) en Unicredit zakten eveneens weg vanwege hun belang in Turkije.