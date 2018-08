Turkse munt keldert naar nieuw dieptepunt

De Turkse munt staat deze week al fors onder druk mede vanwege de zorgen over de impact van de economische sancties die Amerika eerder deze maand het land heeft opgelegd. Vanochtend vroeg werd zelfs even het bodemniveau van 6,30 lira aangetikt in vergelijking met de dollar. In tien dagen tijd is de lra al 20% omlaag gedoken.

Ook de vrees voor een inmenging van de Turkse president Erdogan in het monetaire beleid doet de Turkse munt bepaald geen goed.

De euro kreeg vandaag ook last van de turbulentie rond Turkse munt. De Europese munt zakte naar het laagste niveau van dit jaar tegenover de dollar op $1,147 vanwege de vrees bij beleggers voor een mogelijke blootstelling in Europa aan de Turkse valutaire onrust.

Ook op de valutamarkten in Azië zorgden de schokken rond Turkse munt voor grote nervosietit bij beleggers.