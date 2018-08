Beursupdate: ING bezorgt AEX flink lager slot

De AEX-index sloot 1,6% in de min op 562,98 punten. De Midkap ging 1,1% omlaag naar 794,96 punten.

„De beurs lag er vandaag zwakjes bij”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). „Beleggers zien dat het in Turkije de verkeerde kant op gaat. Dit raakt vooral banken die niet alleen een blootstelling hebben naar Italië, maar ook naar Turkije. Voor beleggers die al twijfels hadden bij Italië komt de Turkse situatie er nu bovenop. Het wordt nu dus een optelsom.”

Elders in Europa was er eveneens somberheid bij beleggers. De beurzen in Frankfurt (-2%), Parijs (-1,6%) en Londen (-0,9%) doken flink in het rood.

Beleggers raakten in de greep van de valutacrisis in Turkije, waar de lira vandaag hard werd geraakt en een nieuw dieptepunt bereikte. De vrees bestaat dat Europa last kan gaan krijgen van de aanhoudende monetaire onrust in Turkije. De Europese Centrale Bank waarschuwde de ontwikkelingen in Turkije scherp in de gaten te houden. De Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor een extra domper door de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije te verhogen.

Bekijk ook: Erdogan praat lira verder put in

In Azië ging de Japanse Nikkei-index met een stevig verlies van 1,3% de week uit. Vooral de makers van chipapparatuur kregen te maken met flinke tegenwind. De beter dan verwachte opleving van de Japanse economie had weinig impact op het sentiment. Wall Street koerste vanmiddag 0,4% tot 0,6% lager.

In de AEX was ING uit de gratie vanwege de toegenomen nervositeit over de vrije val van de munt in Turkije. Het bankaandeel moest 4,3% afstaan. De verzekeraars Aegon (-2%), ASR (-1,5%) en NN (-1,7%) stonden eveneens onder druk. Na aanvankelijk de schade beperkt te hebben gehouden, liet ABN Amro 0,9% liggen.

Staalfabrikant ArcelorMittal belandde in de achterhoede met een terugval van 2,9%. Galapagos keek tegen een verlies van 2,8% aan. Goldman Sachs haalde het biotechnologieconcern van haar kooplijst af. De zakenbank verhoogde haar koersdoel voor het aandeel Galapagos wel met €1 naar €96.

Chipmachinefabrikant ASML (-2,1%) kwam onder druk in navolging van de terugtrekkende beweging van Japanse branchegenoten en een negatief sectorrapport van zakenbank Morgan Stanley. Lampenfabrikant Signify zakte 2,1%.

Digitaal beveiliger Gemalto (+0,4%) was de enige winaar in de AEX.

Bij de middelgrote fondsen gleden de chiptoeleveranciers ASMI (-3,1%) en Besi (-2,9%) naar de onderste regionen. Navigatiespecialist TomTom raakte 1,2% kwijt.

Flow Traders profiteerde van de heftigere koersbewegingen op de beurs. De flitshandelaar kreeg er 2,8% bij.

Smallcapfonds Basic-Fit liet 1,3% liggen. Morgan Stanley stelde het advies voor de sportschoolketen neerwaarts bij naar ’equal-weight’. De zakenbank verhoogde het koersdoel voor het aandeel Basic-Fit wel naar €32.