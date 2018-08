’Musk moet zich terugtrekken’

In de handel zakte het aandeel Tesla met nog eens 5%. CBNC bericht dat de raad van bestuur komende week overlegt met juridische adviseurs. Elon Musk is behalve oprichter ook grootaandeelhouder. In die rol komt hij bij een overname als bestuurder in de knel, aldus CNBC.

Analisten voorzien zware boetes voor topman Musk die deze week tijdens de beurshandel meldde dat hij zijn Tesla-bedrijf van de beurs wil halen.

Daarbij noemde hij al een richtprijs van $420 en dat financiering daartoe, ruim $71 miljard, rond zou zijn. Sindsdien heeft Tesla dat niet kunnen onderbouwen.

Bekijk ook: Particulier stort zich op Tesla