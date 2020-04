Groeiend Ordina schrapt dividend vanwege onzekerheden

Ordina groeide in de vorige periode met name goed in Belgie en Luxemburg. In Nederland kromp de omzet licht. In totaal liepen de opbrengsten op tot 96,3 miljoen euro. Dat is een stijging van 1,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Het geschoonde bedrijfsresultaat (ebitda) liep eveneens op tot 12,1 miljoen euro. De winstmarge liet een verbetering zien. Ordina zegt dat de kaspositie momenteel „sterk” is.

De klanten van Ordina vallen voor een groot deel in vitale sectoren, aldus het beursgenoteerde bedrijf. Volgens de automatiseerder kon het werk de afgelopen weken vrijwel ongestoord doorgaan ondanks de lockdowns en andere maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.

De resultaten van Ordina over het eerste kwartaal waren sterk. Die conclusie trekken kenners van ING. Met name het geschoonde bedrijfsresultaat (ebitda) bleek een positieve verrassing.

Volgens de analisten heeft Ordina de goede weg ingeslagen met zijn focus op niche-markten. Dat maakt het bedrijf winstgevender, wat terug te zien was in de resultaten over het afgelopen kwartaal.