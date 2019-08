Oeganda helpt Triodos aan meer winst

Dat de winst van Triodos toch hoger uitkwam, was te danken aan een eenmalige meevaller door de verkoop van een belang in Centenary Bank in Oeganda. Dat leverde een boekwinst van 5,4 miljoen euro op. De nettowinst steeg uiteindelijk met 1 procent tot 18,7 miljoen euro.

Triodos heeft een sterk duurzaamheidsprofiel en beoogt met zijn leningen iets bij te dragen aan een betere wereld, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame ondernemingen en projecten. De totale kredietportefeuille, inclusief duurzame hypotheken, steeg met 5,7 procent. Het aantal klanten kwam uit op 705.000, tegenover 698.000 een jaar eerder.

Lage rente en regelgeving

De bank waarschuwt dat de lage rente en de toenemende regelgeving druk zullen blijven zetten op de winstgevendheid. Triodos probeert zijn kostenefficiëntie te verbeteren, de rentemarge op peil te houden en de inkomsten uit vergoedingen te verhogen. Ook wil de bank extra kapitaal aantrekken om de kernactiviteiten te ondersteunen, iets wat Triodos omschrijft als positieve „impact” voor mens en milieu.