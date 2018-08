Rabo volgt ING en ABN met lagere spaarrente

De verlaging van de Rabobank, die hiervoor 0,05% rente bood, viel in de lijn der verwachtingen. De grootbanken volgen elkaar doorgaans met de rentetarieven. Dit keer was het ING dat als eerst de stap omlaag zette, bijna een maand geleden. ABN volgde twee weken later en nu is Rabobank ook zo ver.

De banken lijken vooralsnog huiverig om de rente daadwerkelijk op 0%, een psychologische grens, te zetten, iets wat de duurzame bank Triodos bijvoorbeeld al wel doet. Maar voor de banken is het allang niet meer lucratief als mensen massaal hun geld bij hen stallen.

„Nul is een psychologisch belangrijk getal”, stelde Harald Benink, hoogleraar Banking & Finance aan Tilburg University, een paar weken geleden in deze krant. „Een nulrente betekent dat je helemaal niets krijgt. Banken willen eigenlijk niet naar nul, maar wel zo dicht mogelijk erbij. Ze testen wat er bij een verlaging gebeurt, en kijken dan weer verder.”