Wie kan Tesla helpen bij overname?

Het gaat bij de overname overigens om een enorme operatie. De laatste in zijn soort was die door Kohlberg Kravis Roberts (KKR) dat RJR Nabisco in 1989 van de beurs trok tegen $64 miljard gemeten naar huidige prijzen.

Kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië. Ⓒ AFP

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman is goed voor inmiddels $2 miljard inleg en zou veel meer willen investeren om een beetje aan het stuur te komen. Het investeringsfonds van de Saudi-Arabische overheid dat hij overziet zou tot 5% van Tesla-aandelen willen kopen.

Het Chinese internetbedrijf Tencent bezit al 4,8% van het veel besproken Amerikaanse autobedrijf dat op de beurs vrijdag voorbeurs nog een waarde van $60 miljard heeft.

Pony Ma, bijnaam van Ma Huateng, is fan van Musk. Ⓒ EPA

Topman Mǎ Huàténg van Tencent heeft de reputatie van een risicovolle investeerder, filantroop en technologiefan te zijn. Het krasje op het lak van Tesla zou hij voor lief nemen, omdat de technologie van de autobouwer wereldwijd toepasbaar is.

Musk noemt Tencent, dat vooral interesse heeft in de verwerking van de kunstmatige intelligentie in de navigatietechnologie, steevast als „investeerder en adviseur”.

Batterijkennis

Van het grote Japanse Softbank, met een marktwaarde van $109 miljard, is bekend dat het via zijn Vision Fund flink in Tesla investeert. Dit technologiefonds rekent met een belang in Tesla op een sprong in batterijkennis om de volgende generaties elektrische auto’s in de markt te zetten.

Vorig jaar had Musk gesprekken met de topman Masayoshi Son, melden Amerikaanse media. Die leidden echter nog niet tot concrete investeringen. Anders had Tesla die volgens de beursregels wereldkundig moeten maken.

Masayoshi Son van Softbank tijdens zijn ontmoeting met president Trump, destijds als bereid fors in de VS te investeren. Ⓒ AFP

Musk kan daarnaast als oprichter van de betaaldienst PayPal rekenen op veel sympathie in Silicon Valley. Nog altijd is de dienst een standaard in het betalingsverkeer. Dat Musk destijds als drop-out van Stanford al zijn geld in de start-up stak, oogst nog altijd lof in de cash-rijke tech-vallei.

Peter Thiel (PayPal) en LinkenIn-topman Reid Hoffman staan standaard op het bellijstje van de geplaagde topman Musk.

Ook technologiegoden als en Mark Andreessen van het fonds Andreessen Horowitz, geldt als grootste durfinvesteerder.

Paypal mede-oprichter Peter Thiel zou een gokje kunnen wagen. Ⓒ REUTERS

Main Street doet mee

Tesla mag door de uitspraken van Musk een reputatie van uiterst volatiel aandeel hebben gekregen, alle mastodonten van Wall Street zoals BlackRock (3,5% belang), tevens het grootste beleggingsfonds wereldwijd, Vanguard (4,2%), Fidelity (8,2%), T. Rowe Price (9,2%) en het Noorse overheidsfonds zijn in het bedrijf belegd.

Elon Musk bezit zelf 19,78% van de aandelen en wil in ieder geval een deel van het belang houden.