S&P gaat Nasdaq achterna met pakken van record

De Dow Jones-index eindigde 0,2 procent lager op 27.777 punten. De S&P steeg 0,2 procent tot 3389,8 punten, waarmee de top van halverwege februari nipt werd aangescherpt. De Nasdaq won 0,7 procent op een nieuwe mijlpaal van 11.210 punten.

Walmart profiteerde in coronatijd van hamsterende Amerikanen, die ook online hun slag sloegen. Wel waarschuwde Walmart dat onzekerheid over nieuwe coronasteun voor Amerikaanse huishoudens een wissel kan trekken op het lopende kwartaal. Als die cheques niet doorlopen kan dat het winkelgedrag beïnvloeden. Het aandeel viel 0,8% terug.

Verder meldde klusketen Home Depot dat Amerikanen in coronatijd stevig aan het klussen zijn geslagen. De omzet van de keten viel een kwart hoger uit dan een jaar eerder. Het aandeel zakte wel 1,2 procent. Winkelketen Kohl's kelderde 14,7 procent in na cijfers.

Oracle klom 2,2 procent. De softwarereus zou naar verluidt in de markt zijn voor een overname van de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok. Daarmee zou Oracle de strijd aanbinden met branchegenoot Microsoft. Ook techbedrijf Twitter wordt als overnamekandidaat genoemd. TikTok wordt in de VS verboden omdat het bedrijf te veel data van gebruikers verzamelt die mogelijk in handen zou kunnen vallen van de Chinese overheid.

Smartphonemaker Apple kwam met een plus van 0,8% op $462,25 weer wat dichter in de buurt van de magische beurswaarde van $2 biljoen. Bij een koers van $467,77 heeft de beursparel deze grens bereikt.

De huizenbouw in de VS is in juli opnieuw sterk gestegen. De sector herstelt al sinds mei van een zware terugval als gevolg van de coronacrisis. Volgens de overheid ging het aantal in aanbouw genomen woningen vorige maand met 22,6 procent omhoog tot net geen 1,5 miljoen huizen in vergelijking met een maand eerder. Daarmee viel dat herstel veel sterker uit dan gedacht.

De euro was 1,1935 dollar waard tegen 1,1926 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 42,79 dollar. Brentolie daalde licht in prijs tot 45,35 dollar per vat.