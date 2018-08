Spaargeld bij Turkse banken in Nederland veilig

Dat betekent dat een spaartegoed tot €100.000 per rekeninghouder vergoed wordt, mocht een bank bijvoorbeeld omvallen. Het gaat dus wel om een ton per rekeninghouder. Dus één persoon die bijvoorbeeld op vijf verschillende rekeningen €50.000 heeft staan, €250.000 totaal dus, krijgt ook maximaal €100.000 terug.

In totaal zijn er vijf Turkse banken in Nederland die onder het depositogarantiestelsel vallen. Dat zijn Garantibank, Yapi Kredi Bank, Anadolubank, Credit Europe Bank en Demir-Halk Bank (DHB). Die banken willen nog wel eens in trek zijn bij consumenten, omdat ze iets meer rente bieden dan de Nederlandse collega’s.

Zo vang je op een spaarrekening van de Turkse banken momenteel ongeveer 0,25% rente. Geen heel spectaculair tarief, maar nog altijd een stuk hoger dan de 0,03% die de Nederlandse grootbanken momenteel bieden.

Bekijk ook: Rabo volgt ING en ABN met lagere spaarrente

In Turkije is het momenteel extreem onrustig op politiek en financieel gebied. De Turkse lira is al tijden hard aan het wegzakken en neemt vrijdag ook een gigantische duikvlucht. Voor 1 dollar krijg je momenteel ongeveer 6,25 Turkse lira. De munt is alleen vandaag al 12% minder waard geworden ten opzichte van de dollar.

Bekijk ook: Erdogan praat lira verder put in