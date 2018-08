Vuurwerk Turkse munt goed voor goud

De neergang van de goudprijs werd rond 16.00 uur (Nederlandse tijd) een halt toegeroepen. Het edelmetaal werd 0,4% meer waard tot $1216 per troy ounce.

De goudprijs werd in de voorbije jaren vooral gezien als veilige haven in roerige tijden, maar de status van het edelmetaal is flink aan slijtage onderhevig.

In april was de animo voor het goud nog een stuk hoger en kregen beleggers nog meer dan $1300 voor het edelmetaal