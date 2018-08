Gouden bergen tussen de vuile vaat

1 / 2 1 / 2 Studenten stellen andere eisen aan een huis dan hun ouders. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het is dringen bij de studentenhuizen nu de introducties, ontgroeningen en eerste colleges van het nieuwe academische jaar weer naderen. En niet alleen studenten staan in de rij, maar ook ouders met een beetje eigen geld. Zij zien in de panden vol hoog opgetaste aangekoekte vaat, bezaaid met lege bierflesjes en pizzadozen, een mooie investering voor de oude dag.