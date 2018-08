Zondebok slachthuis krijgt ruim twee ton bij ontslag

Dat mag niet, na dertig jaar onberispelijk functioneren, heeft de rechtbank in Alkmaar geoordeeld.

De zaak draait om de verhuizing van Ameco van de Amsterdamse Jan van Galenstraat naar een heel nieuw slachthuis in Apeldoorn. Die vestiging is – voor zover dat kan bij slachthuizen – zo diervriendelijk mogelijk ingericht. Bij de bouw is gebruik gemaakt van de inzichten van ’dierenwelzijnsgoeroe’ Temple Grandin, en zelfs Wakker Dier is tevreden.

Mestresten

De NVWA, die namens de overheid waakt over de voedselveiligheid, is dat niet. Tot twee keer toe constateert de voedsel- en warenautoriteit fouten in het slachtproces. Zo worden er in de schone karkassen nog restjes mest aangetroffen, en missen in de wasstraat nog zeeppompjes en apparatuur om de laarzen van de slachters te desinfecteren.

Na de tweede foute controle krijgt het slachthuis een paar dagen een verbod opgelegd om te slachten.

Vakantie

Dat is de schuld van de leidinggevende op de afdeling schone slacht, vindt Ameco. Die krijgt tijdens zijn vakantie een brief waarin staat dat hij op non-actief gesteld wordt, en dat hij op zoek moet naar ander werk.

Veel te kort door de bocht, vindt de Alkmaarse rechtbank. De vestiging in Alkmaar had duidelijk nog opstartproblemen, en kreeg zelfs respijt van de NVWA om daaraan te werken. Dat was de verantwoordelijkheid van het hele bedrijf, niet alleen van de leidinggevende op de schone slacht. Zijn arbeidsovereenkomst is ten onrechte de nek omgedraaid.

Salaris

Als de manager dan toch zo erg de fout in zou zijn gegaan, had Ameco de waarschuwingen die hij daarvoor kreeg schriftelijk moeten vastleggen, vindt de rechter bovendien. Nu krijgt de man €133.000 aan schadevergoeding, het totale salaris dat hij zou hebben gehad als hij tot zijn pensioen in dienst zou zijn gebleven min de uitkering die hij nu krijgt. Ook moet het slachthuis een transitievergoeding betalen van bijna €90.000.

Werkgevers bijten vaker diep in het stof als ze iemand op een slordige manier ontslaan. Sinds de Hoge Raad daar medio vorig jaar groen licht voor gaf, krijgen medewerkers in die gevallen ook riante schadeloosstellingen toegekend.

Ameco, dat overigens verdedigd werd door oud-voetballer mr. Keje Molenaar, heeft nog tot dinsdag om alsnog met de ex-werknemer te schikken.