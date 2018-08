Financieel weekoverzicht: bang om te verliezen

Je inkomen bijvoorbeeld – dat zou je liever niet kwijtraken. Maar het gebeurt wel, waarschuwde de Fraudehelpdesk deze week. Gewiekste cyberdieven stelen je salaris met speels gemak.

Turkije

Nu is je salaris verliezen één ding, maar wat als het salaris dat je krijgt niets meer waard is? De inwoners van Turkije kunnen erover meepraten, hun munt is in een afgrond gestort waarvan de bodem nog niet van in zicht is. Begrijpelijkerwijs doet president Erdogan er alles aan om de val te stuiten, maar dat wil niet echt lukken. Nog maar eens proberen dan. ING bidt mee.

Turkse lira’s gaan dus even niet zo lekker, maar om die dan maar voor bitcoin in te wisselen… Geen best idee, zeggen analisten bij Goldman Sachs. De hype van de cryptomunt is wel voorbij, toch? In onze zaterdagkrant gaan Teunis Brosens en Vincent Everts over die vraag in discussie. En u kunt meepraten.

Dakgoot

Gelukkig konden we de afgelopen week ook van prima weer genieten, met hier en daar een bui. Konden de zonnepanelen ook eens afkoelen. Maar zelfs in de volle zon maken we ons nog zorgen. Is de dakgoot niet vervormd door de hitte?

Mogen we van dit strand een potje zand meenemen? Heeft onze luchtvaartmaatschappij nog wel een piloot voor de terugvlucht, of is die weggekaapt? Of aan het staken? Zijn mijn persoonsgegevens wel veilig bij de bank? Mag mijn superjacht nog varen? En wat gaat Elon Musk nou weer twitteren?

Vakantie

Langzaamaan zal Nederland de komende weken weer terugkomen van vakantie. Op zoek naar een studentenhuis voor zoon- of dochterlief. Van de file op de Route du Soleil naar de file in de Ikea, want dat worstelt nog een beetje met online. Ach, wees blij dat u op reis geen ontslagbrief heeft ontvangen.

Zo, nu bent u op de hoogte van het belangrijskte financiële nieuws van de afgelopen week. Dit vinden onze columnisten Willem Vermeend en Rick van der Ploeg, en dit gaat er volgende week gebeuren.

